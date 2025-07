LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | rimpianto Italia nei 3 metri sincro maschile Inizia la finale del sincro femminile da piattaforma di 10 metri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21 Le Neutrali continuano a stupire con lo stesso tuffo del Canada e ottengono 62.10 punti, con l’Australia che invece al terzo tuffo raccoglie 60.30 punti. 12.18 Non parte benissimo il Canada con un triplo salto mortale e mezzo in avanti carpiato che da 55.80 punti per le nordamericane. Le atlete degli Stati Uniti d’America fanno meglio e raccolgono 66.24 punti con un tuffo da 3.2! 12.17 Inizia la terza rotazione con i tuffi liberi! 12.17 Nessuna esitazione per la Cina che raccoglie 52.80 e supera già i 100 punti totali, con solo due tuffi! 12.16 Capofitto rovesciato anche per le britanniche che raccolgono 42 punti, mentre la Corea del Nord, con lo stesso tutto, ottengono 49. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: rimpianto Italia nei 3 metri sincro maschile. Inizia la finale del sincro femminile da piattaforma di 10 metri!

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani e Bertocchi in finale dal metro. Alle 14.30 la finale del sincro misto dai tre metri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Appuntamento dunque alle 14.30 per la finale del sincro misto dai tre metri 10.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani-Santoro a caccia del podio nel sincro misto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32: La coppia armena totalizza 41.80 14.30: Punteggio di 49.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani in testa dopo tre rotazioni dal metro! Argento per il sincro misto azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04: E’ OROOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAA! PELLACANI NON SBAGLIA, PIAZZA UN ULTIMO TUFFO DA 52.

