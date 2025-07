LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | in corso il preliminare del sincro 10 m femminile Alle 10.00 Tocci Marsaglia

7:46 E' buono il capofitto indietro della Corea del Nord, che si inserisce al secondo posto con 47.40. La Cina mette giĂ tutti d'accordo ricevendo la bellezza di 54.00 punti. 7:44 45.60 lo score dell'Ucraina, mentre la Malesia ottiene 43.80. 7:42 Errore per le brasiliane con il capofitto indietro. Soltanto 40.20 punti per le sudamericane. Nuon avvio invece della Spagna, che porta a casa 45.00 punti con il primo obbligatorio. 7:40 Bel ritornato carpiato del Canada, che riceve 45.60 punti. Per l'Australia ne arrivano 43.80. 7:38 Ottimo capofitto indietro carpiato delle atlete russe, che portano a casa 48.

