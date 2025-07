LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | tra poco in pedana gli sciabolatori Sfida alla Germania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.42 Sarà un day-7 completamente incentrato sulle prove a squadre. In pedana saliranno infatti gli sciabolatori e le fiorettiste. In palio le medaglie iridate! 6.40 Buongiorno, Amici di OA Sport! Mancano venti minuti all’inizio dei primi assalti validi per la settima giornata di questi Mondiali! Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali di scherma 2025. Proseguono le gare in quel di Tbilisi, prosegue l’avventura della nazionale italiana, che, dopo il fantastico oro nel fioretto maschile a squadre di sabato, non ha ottenuto podi nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco in pedana gli sciabolatori. Sfida alla Germania

In questa notizia si parla di: mondiali - diretta - scherma - pedana

LIVE Italia-El Salvador 5-0, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: gli Azzurri volano ai quarti di finale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live.

LIVE Italia-El Salvador 1-0, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: Genovali sblocca la partita! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.42 Fazzini staffilata dalla distanza, pallone fuori di poco.

LIVE Italia-El Salvador, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: gli azzurri si giocano la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-El Salvador, Mondiali beach soccer 2025, l’Italia non può più sbagliare.

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Galassi e Di Veroli si fermano alle porte del podio. Italia senza medaglie oggi; Mondiali scherma, oro del fioretto uomini!; Mondiali di scherma Tbilisi 2025: programma, calendario e dove vedere le gare in diretta.

Mondiali scherma: spada e sciabola, Italia a caccia di medaglie - Spada maschile e sciabola femminile mettono in palio oggi a Tbilisi le ultime medaglie individuali dei Mondiali di scherma, con l'Italia che punta ad accrescere il bottino conquistato finora, tre bron ... Si legge su ansa.it

Delusioni mondiali per l'Italia a Tbilisi: spada maschile e sciabola femminile fuori dal podio - Eliminati Davide Di Veroli e Matteo Galassi nei quarti, così come Michela Battiston negli ottavi. gazzetta.it scrive