LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | sciabolatori in semifinale! Ora le fiorettiste impegnate ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.29 Il Giappone batte la Corea del Sud. Sarà semifinale con l’Italia! 9.26 Ora il Giappone conduce 39-37. Sfida spettacolare tra le due formazioni. 9.23 Sfida aperta tra Giappone e Corea del Sud: le nipponiche guidano 37-33. 9.21 Alle 10:00 invece si disputerà il quarto di finale del fioretto femminile tra Italia ed Ucraina. 9.20 L’Italia della sciabola maschile affronterà in semifinale una tra Corea del Sud e Giappone. Le due compagini al momento si trovano sul parziale di 30-27 in favore dei nipponici. 9.18 Questo il dettaglio dell’assalto # POLAND SD Risultati Risultati SD ITALY # 3 HRYCIUK Szymon 4 4 5 5 NERI Matteo 6 1 STASIAK Olaf 1 5 10 5 CURATOLI Luca 5 2 DENKIEWICZ Benedykt 2 7 15 5 TORRE Pietro 4 1 STASIAK Olaf 6 13 20 5 NERI Matteo 6 3 HRYCIUK Szymon 6 19 25 5 TORRE Pietro 4 2 DENKIEWICZ Benedykt 1 20 30 5 CURATOLI Luca 5 R KACZKOWSKI Krzysztof GALLO Michele R 2 DENKIEWICZ Benedykt 20 30 NERI Matteo 6 3 HRYCIUK Szymon 8 28 45 15 CURATOLI Luca 5 D28 V45 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: sciabolatori in semifinale! Ora le fiorettiste impegnate ai quarti

