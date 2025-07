LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | sciabolatori ai quarti tra poco le fiorettiste

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.43 Questa la definizione dei quarti di sciabola maschile: Corea del Sud-Giappone. ITALIA- Polonia. Ungheria-Cina. Romania-Francia. 7.40 Sarà la Polonia a sfidare gli sciabolatori ai quarti di finale! USA Battuti all’ultima stoccata (44-45). 7.39 In attesa di conoscere tutte le composizioni dei quarti di sciabola maschile, ecco l’ordine delle fiorettiste azzurre nella sfida contro la Romania # ROMANIA SD Risultati Risultati SD ITALY # 6 CALUGAREANU Malina CRISTINO Anna 3 5 CANDESCU Rebeca FAVARETTO Martina 1 4 MITI BIKFALVI Ingrid VOLPI Alice 2 6 CALUGAREANU Malina FAVARETTO Martina 1 4 MITI BIKFALVI Ingrid CRISTINO Anna 3 5 CANDESCU Rebeca VOLPI Alice 2 4 MITI BIKFALVI Ingrid FAVARETTO Martina 1 6 CALUGAREANU Malina VOLPI Alice 2 5 CANDESCU Rebeca CRISTINO Anna 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: sciabolatori ai quarti, tra poco le fiorettiste

Internazionali, oggi Musetti-Zverev nei quarti – Il match in diretta - (Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia e oggi, mercoledì 14 maggio, affronta Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma.

Mondiali scherma: Italia ai quarti nella spada femminile - Si sono entrambe qualificate ai quarti di finale dei mondiali di scherma in corso a Tbilisi le squadre azzurre di fioretto maschile e spada femminile. Scrive informazione.it

