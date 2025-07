LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | le fiorettiste rincorrono la Francia dopo sette assalti in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bersaglio non valido 27-32 Altro allungo dell'azzurra. Non fermarti, Martina 26-32 Attacco di Martina. 25-32 Si conclude il mini assalto. Adesso in pedana c'è Favaretto, contro di lei Blaze. Bersaglio non valido 25-32 Allungo di Cristino, ma serve continuitĂ come giĂ detto 24-32 Altro guizzo pazzesco per Lacheray 24-31 Rimessa per Anna Bersaglio non valido 23-31 Attacco prezioso per la transalpina Ammonizione per Lacheray Sembra poter tornare in pedana Cristino. Si può riprendere Sembra essersi girate la caviglia l'azzurra. In corso la pausa medica. Attenzione, caduta per Anna Cristino, che si tocca il piede.

