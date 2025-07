LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | iniziati gli ottavi di finale della sciabola L’Italia sfida la Germania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-17 Vantaggio adesso per il tedesco 16-16 Pareggio di Szabo 16-15 Ancora il teutonico 16-14 Il tedesco prova ad accorciare. 16-13 15-12 15-11 Torre chiude un mini assalto dominato. Adesso Matteo Neri se la vede con Szabo. 14-11 Vantaggio immutato 13-10 L’Italia adesso cerca la prima fuga 12-10 Ancora Pietro! 11-10 Torre porta l’Italia in vantaggio! 10-10 Pareggio di Pietro 9-10 Tocco di Pietro 8-10 Altro guizzo di Szabo. Ora in pedana Pietro Torre. SfiderĂ Methner. 8-9 Stavolta il tocco è di matrice tedesca 8-8 Pareggio Italia! 7-8 Curatoli in affondo 6-8 Altro colpo vincente di Luca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziati gli ottavi di finale della sciabola. L’Italia sfida la Germania

In questa notizia si parla di: italia - diretta - scherma - mondiali

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi.

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi.

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi.

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco in pedana gli sciabolatori. Sfida alla Germania - Vai su X

Italia show ai Mondiali di scherma a Tbilisi. Gli azzurri conquistano la prima medaglia d’oro grazie al successo del fioretto maschile a squadre in finale contro gli Stati Uniti Vai su Facebook

Mondiali scherma, nessuna medaglia per italiani; LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: sarà Italia-USA nel fioretto femminile? In gara anche gli sciabolatori; Mondiale Tbilisi 2025 – Super tris di bronzo per l'Italia: Martina Favaretto e Anna Cristino nel fioretto e Luca Curatoli nella sciabola salgono sul terzo gradino del podio.

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: sarà Italia-USA nel fioretto femminile? In gara anche gli sciabolatori - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali di scherma 2025. Si legge su informazione.it

Mondiali scherma: spada e sciabola, Italia a caccia di medaglie - Spada maschile e sciabola femminile mettono in palio oggi a Tbilisi le ultime medaglie individuali dei Mondiali di scherma, con l'Italia che punta ad accrescere il bottino conquistato finora, tre bron ... Come scrive ansa.it