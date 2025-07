LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | fiorettisti e sciabolatori in semifinale! Caccia alle medaglie!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.54 Giappone e Stati Uniti sconfiggono rispettivamente Ungheria e Spagna e raggiungono la semifinale. 10.52 Le azzurre sfideranno una tra Canada e Francia. Le transalpine sono attualmente in vantaggio 42-38 nel quarto di finale. 45-34 Poloziuk si arrende, Arianna Errigo va a bersaglio con due facili stoccate. Italia batte Ucraina 45-34 e si qualifica alla semifinale della prova a squadre di fioretto femminile. 43-34. 42-34. 42-33 Assegnata stoccata ad Errigo dopo revisione al monitor. 41-33. 41-32. 41-31. 40-31 Punge Errigo, +9 improbabile da rintuzzare per le ucraine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: fiorettisti e sciabolatori in semifinale! Caccia alle medaglie!

Due medaglie per l'Italia ai Mondiali di scherma di Tbilisi. Martina Favaretto e Anna Cristino hanno conquistato la medaglia di bronzo. Le Azzurre si sono arrese in semifinale nel fioretto femminile. Foto. Eva Pavia Gomez | Augusto Bizzi Vai su Facebook

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: sciabolatori in semifinale! Ora le fiorettiste impegnate ai quarti; Mondiali scherma, nessuna medaglia per italiani; Mondiali scherma, oro del fioretto uomini!.

Mondiali di scherma, i risultati di oggi da Tbilisi - L'Italia ha chiuso quarta (sconfitta nella finale per il bronzo dalla Corea del Sud) dopo una corsa molto combattuta nel remake olimpico di un anno fa. Secondo sport.sky.it

Mondiali scherma: azzurre spada battute in semifinale da Francia - La squadra azzurra di spada femminile è stata sconfitta dalla Francia nella semifinale dei Mondiali di scherma a Tbilisi, col punteggio di 45- Da ansa.it