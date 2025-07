LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | CAPOLAVORO D’ORO DEGLI SCIABOLATORI! CAMPIONI DEL MONDO! Bronzo alle fiorettiste

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:51 Straordinari i 4 azzurri, trainati da un Gallo stellare. E’ un oro pesantissimo quello conquistato dagli sciabolatori. ITALIA-UNGHERIA 45-37! STOCCATA DI LUCA CURATOLI! Arriva il settimo titolo nella storia della sciabola a squadre per gli azzurri, che per la prima volta battono i magiari in una finale. CAMPIONI DEL MONDOOOOOO! Curatoli-Rabb 44-37. Stoccata dell’ungherese. Curatoli-Rabb 44-36. SI! Contrattacco perfetto dell’azzurro. Curatoli-Rabb 43-36. Corto l’attacco di Luca, ne approfitta l’avversario. Curatoli-Rabb 43-35. Parata e risposta Curatoli! Curatoli-Rabb 42-35. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAPOLAVORO D’ORO DEGLI SCIABOLATORI! CAMPIONI DEL MONDO! Bronzo alle fiorettiste

