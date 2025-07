LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Quadarella in finale nei 1500 sl! Stupisce Bacico Ceccon non spreca energie Tutti gli azzurri avanti finali dalle 13.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.31. Grazie per averci seguito. Per oggi è tutto, appuntamento alle 13.00 per la sessione di finali. Buona giornata! 6.30: Bella prova di Simona Quadarella che fa segnare il terzo tempo nelle semifinali dei 1500 alle spalle di Ledecky e Pallister 6.29. Si conferma una buona Italia quella di questo primo scorcio di Mondiale. Tutti gli azzurri avanti in questa seconda mattinata di gare con il lampo di Bacico, al personale nei 100 dorso e le tranquille qualificazioni di Ceccon, Bottazzo, Angiolini, Megli. Meno tranquilla quella di D’Ambrosio nei 200 sl con l’ultimo tempo disponibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Quadarella in finale nei 1500 sl! Stupisce Bacico, Ceccon non spreca energie. Tutti gli azzurri avanti, finali dalle 13.00

In questa notizia si parla di: diretta - quadarella - tutti - nuoto

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ceccon e Quadarella cercano il passaggio del turno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.05: La rappresentante dello Sri Lanka Rupesinghe vince la prima batteria dei 100 dorso donne con 1’06?91 3.

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Viberti vola a Singapore, si rivedono Burdisso e De Tullio. Bene Quadarella, discreto Ceccon - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 20.28: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con la seconda giornata del Trofeo Settecolli.

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Bacico col personale e Ceccon in semifinale nei 100 dorso! Attesa per D’Ambrosio e Quadarella - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.48: Dominio della finlandese Kivirinta nella seconda batteria: 1’08?33 il tempo della finnica 4.

Nuoto Vai su X

Mondiali World Aquatics di Singapore 2025: tutti i risultati del nuoto LIVE; LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: quattro pass iridati in apertura, Deplano, Quadarella, Bottazzo e Angiolini a Singapore!; Mondiali di Nuoto 2024 in vasca corta: programma, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming.

Mondiali di nuoto Singapore: Simona Quadarella quando gareggia? Ecco dove vederla in Tv - Scopri quando gareggia Simona Quadarella ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025 e dove seguire le sue gare in TV e streaming. Segnala tag24.it

Mondiali. Aspettando Ceccon e Martinenghi. Quadarella in finale - Ingresso in finale con il secondo crono nei 1500 stile libero per Simona Quadarella, preceduta solamente ... Da federnuoto.it