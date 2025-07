LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | poker di finali per l’Italia Martinenghi ci riprova nei 50 rana nella notte

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. L'Italia ha iniziato benissimo l'appuntamento iridato con tre medaglie, l'argento della 4×100 stile libero e di Martinenghi e il bronzo di ceccon nei 50 farfalla, e dieci posti in finale conquistati. La terza giornata dei Mondiali di nuoto si apre sotto il segno dell'attesa e della curiosità. Le batterie del mattino – all'alba per gli appassionati italiani – accendono una nuova ondata di emozioni in una rassegna iridata che ha già regalato grandi soddisfazioni alla squadra azzurra, forte di tre medaglie (gli argenti della 4×100 stile e di Martinenghi, il bronzo di Ceccon ) e ben dieci accessi in finale.

In questa notizia si parla di: diretta - nuoto - italia - martinenghi

LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: qualità dell’acqua fuori dai limiti. Gara rinviata a domani alle 4.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.55: L’appuntamento,. dunque, è per domani all’1.30 con la gara maschile e alle 4.

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Taddeucci ancora d’argento! E’ seconda dietro a Johnson - CCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.42: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 4.

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: quattro in fuga! Taddeucci c’è - CCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00: Non si arresta l’azione di Johnson 1.56: Sembra che si stacchino in quattro e Taddeucci c’è assieme a Johnson, Mihalyvari-Farkas e de Valdes 1.

