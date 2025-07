LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | medaglie per Martinenghi e Ceccon stupisce Bottazzo D’Ambrosio firma il record italiano

14.35: Si conclude qui la nostra diretta da Singapore, ancora Italia protagonista e domani altra giornata importante. Grazie per averci seguito e buona giornata! 14.33: Si chiude una giornata indimenticabile per il nuoto italiano. Manca l'oro ma c'è tutto il resto! L'argento di un Martinenghi non al meglio nei 100 rana, un campione infinito, sempre protagonista, al quarto podio mondiale consecutivo, bronzo per un fuoriclasse come Thomas Ceccon che torna sul podio iridato nei 50 farfalla, oltre a centrare l'ingresso in finale nei 100 dorso in cui Christian Bacico ha sfiorato la finale con un personale sbriciolato.

