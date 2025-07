LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Martinenghi argento 100 rana! Ceccon in finale nei 100 dorso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI CON TUTTI GLI SPORT ACQUATICI 13.38: Sorpresa fino a un certo punto. Anita Bottazzo si è riconvertita da specialista dei 50 rana allargando l’orizzonte ai 100 da quando si è trasferita negli USA. Confermata la grande condizione palesata a Riccione a marzo 13.37: ANITA BOTTAZZO! Secondo posto per l’azzurra che affronta una gara d’assalto e chiude seconda con 1’05?61, record personale, alle spalle di Douglass con 1’05?49 13.35: Ora al via la prima semifinale dei 100 rana con Anita Bottazzo: 1 GASPARD Florine BEL 28 DEC 2001 1:06. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Martinenghi argento 100 rana! Ceccon in finale nei 100 dorso

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

