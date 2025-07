LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Ceccon e Quadarella cercano il passaggio del turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.05: La rappresentante dello Sri Lanka Rupesinghe vince la prima batteria dei 100 dorso donne con 1’06?91 3.58: Katie Ledecky è ancora la regina incontrastata dei 1500 stile libero femminili. Dopo l’oro olimpico a Parigi, l’americana arriva ai Mondiali di Singapore con un impressionante 15:24.51 stagionale: solo lei ha mai fatto meglio nella storia. Il titolo sembra giĂ assegnato, ma l’attenzione sarĂ sul cronometro e su un possibile assalto al suo stesso record mondiale. Dietro di lei, l’australiana Lani Pallister sogna l’argento dopo il record nazionale (15:39. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ceccon e Quadarella cercano il passaggio del turno

In questa notizia si parla di: mondiali - diretta - nuoto - ceccon

LIVE Italia-El Salvador 5-0, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: gli Azzurri volano ai quarti di finale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live.

LIVE Italia-El Salvador 1-0, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: Genovali sblocca la partita! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.42 Fazzini staffilata dalla distanza, pallone fuori di poco.

LIVE Italia-El Salvador, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: gli azzurri si giocano la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-El Salvador, Mondiali beach soccer 2025, l’Italia non può più sbagliare.

DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AnitaBottazzo LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Martinenghi per un nuovo sogno nei 100 rana, Ceccon debutta nei 100 dorso: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e ben Vai su X

AURA L’Italnuoto è a Singapore: domani iniziano i Mondiali! Manuel Frigo e Thomas Ceccon mettono subito le cose in chiaro… L’#ItaliaTeam non passa mai inosservato World Aquatics Federazione Italiana Nuoto Vai su Facebook

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: ITALIA DA URLO! Argento della 4×100 sl, Martinenghi squalificato e poi riammesso, Viberti pazzesco, Ceccon fa sognare; Mondiali nuoto, argento Italia nei 4x100!; Super Italia ai Mondiali di nuoto: la staffetta maschile è argento vivo. Rivivi la diretta.

Mondiali nuoto Singapore, De Tullio e le staffette in finale. Bene Ceccon - Costanza Cocconcelli accede alla semifinale dei 100 farfalla con il sedicesimo crono. Scrive msn.com

Mondiali nuoto: programma e italiani in gara lunedì 28 luglio. Ceccon e Martinenghi a caccia di medaglie - Gli azzurri si giocheranno le medaglie nei 50 farfalla e 100 rana, in corsia anche Simona Quadarella nei 1500 metri, Ecco cosa ci aspetta nella seconda giornata di gara a Singapore ... msn.com scrive