LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Bacico col personale e Ceccon in semifinale nei 100 dorso! Tutti gli azzurri avanti Tra poco Quadarella

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.35: Al via la èprima delle tre batterie dei 1500 stile libero donne. Nella seconda Quadarella, Pallister e Gose 5.28: Megli in semifinale con il 13mo tempo, D’Ambrosio con il 16mo crono e qualche rischio visto che è dentro per 5 centesimi. Questi i semifinalisti dei 200 stile libero: Popovici, Hobson, Richards, Jett, Murasa, Southam, Henveaux, Hwang, Zhang, Guy, Markos, Sieradzki, Megli, Sorensen, Bailey, D’Ambrosio 5.27: Ultima batteria molto veloce ma ci sono comunque due azzurri in semifinale. Vince con una zampata finale Popovici con 1’45?43 ma ha sicuramente risparmiato energie il rumeno davanti a Hobson con 1’45?61, terzo Murasa con 1’45?92 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Bacico col personale e Ceccon in semifinale nei 100 dorso! Tutti gli azzurri avanti, Tra poco Quadarella

Da oggi il via alle gare di nuoto in vasca ai mondiali #AQUASingapore2025. Tutto in diretta. Batterie dalle 4:00 del mattino, semifinali e finali dalle 13:00.

LIVE Nuoto Artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: seguite con noi la fine del duo tecnico. Attesa per Piccoli-Ruggiero! Tutti gli aggiornamenti minuto dopo minuto da Singapore

