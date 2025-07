CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.48: Dominio della finlandese Kivirinta nella seconda batteria: 1’08?33 il tempo della finnica 4.45: La prima batteria dei 100 rana donne va alla rappresentante di Aruba Tromp con 1’12?25 4.41: Due azzurri in semifinale. Bacico con il quinto tempo, Ceccon con il 13mo. Questi i semifinalisti: Ndoye-Brouard, Kolesnikov, Kos, Christou, Bacico, Lifintsev, Coetze, Masiuk, Morgan, Tomac, Makrygiannis, Knedla, Ceccon, Xu, Saravia, Jaszo 4.39: Solito Ceccon calcolatore nelle batterie del mattino, quarto nell’ultima batteria con 53?65. Vince Ndoye-Brouard con 52?30, secondo Lifintsev con 52?77, terzo Tomac con 53?09 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Bacico col personale e Ceccon in semifinale nei 100 dorso! Attesa per D'Ambrosio e Quadarella