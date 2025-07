Litiga per il parcheggio con una donna e la minaccia | la Polizia denuncia un 68enne trovato con un coltello

Un 68enne è stato denunciato a Como dopo che ha rivolto insulti e minacce a una donna con la quale stava litigando in strada per un parcheggio. L'uomo è stato trovato in possesso di un coltello e ha precedenti per danneggiamento, reati contro il patrimonio e reati contro la persona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: parcheggio - donna - 68enne - trovato

Incidente nel parcheggio del supermercato, donna investita da un'auto in manovra - Incidente stradale a Gignese. É successo nel parcheggio del supermercato, dove per cause ancora da chiarire una donna di circa 70 anni è stata investita da un'auto in manovra.

Garlasco, vacilla alibi Sempio, lo scontrino del parcheggio "potrebbe essere della madre": trovati sms della donna a pompiere di Vigevano - Lo scontrino del parcheggio di Vigevano, conservato per anni come prova, potrebbe non appartenere ad Andrea Sempio ma alla madre Un alibi sempre più traballante quello di Andrea Sempio, indagato per il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco.

Danneggiava le auto in sosta nel parcheggio dell’aeroporto di Orio al Serio: arrestata una donna - Una cittadina italiana è stata arrestata dall’Ufficio di Polizia di Frontiera di Orio al Serio (Bergamo) con l'accusa di danneggiamento.

Parcheggia a Roma con un contrassegno disabili contraffatto: la ‘furbetta’ è una 68enne; Cadavere in banca per avere il prestito, prima lo aveva portato anche al bar: Era ancora vivo.

Litiga per il parcheggio con una donna e la minaccia: la Polizia denuncia un 68enne trovato con un coltello - Un 68enne è stato denunciato a Como dopo che ha rivolto insulti e minacce a una donna con la quale stava litigando in strada per un parcheggio ... Scrive fanpage.it