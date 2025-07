Lite in famiglia in un' abitazione in centro | denunciato uomo aveva il Daspo da Viterbo | VIDEO

Tensione in un'abitazione del centro storico di Viterbo. Intorno alle 21 di ieri sera, sabato 27 luglio, in via Cavour una lite familiare ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, insieme a un'ambulanza del 118 e ai vigili del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: lite - abitazione - centro - viterbo

Ottime come CASA VACANZE Euro 48.000. Bomarzo(VT) Casa nel borgo di 50 mq al piano terra/rialzato, ristrutturata recentemente, con riscaldamento autonomo e fabbricato (internamente al grezzo e con il tetto rifatto) di 30mq a soli 5 metri dall’abitazione, di Vai su Facebook

Lite in famiglia in un'abitazione in centro: denunciato uomo, aveva il Daspo da Viterbo; 24 - Foto; Violenta lite in strada: Valentin ucciso a bottigliate dal cognato.

Lite in strada finisce in tragedia: uomo ucciso a colpi di bottiglia a Fabrica di Roma - In manette un cittadino romeno, accusato di omicidio dopo una violenta discussione tra connazionali nel centro del paese. Come scrive informazione.it

Violenta lite in strada: Valentin ucciso a bottigliate dal cognato - La tragedia è avvenuta nelle scorse ore a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo. Si legge su today.it