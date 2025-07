L’Italvolley femminile non ha limiti | altro trionfo in Nations League per le ragazze di Velasco

Il Mondiale che si giocherà a cavallo tra agosto e settembre potrebbe essere utile a rispondere a una domanda che già oggi è lecita: l’attuale Italvolley femminile è tra le nazionali italiane sportive più forte della storia? O addirittura: è la più forte? La scelta è senza dubbio soggettiva, ma l’ennesimo trionfo in Nations League conferma quanto di buono fatto in questi anni. Il 3-1 contro il forte Brasile, ultima nazionale a battere l’Italia in gare ufficiali da giugno 2024. Secondo successo in Nations League consecutivo, il terzo negli ultimi quattro anni. Dalla nascita della competizione nel 2018 sono state svolte sette edizioni e l’Italia ne ha vinte tre, quasi la metà . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Italvolley femminile non ha limiti: altro trionfo in Nations League per le ragazze di Velasco

