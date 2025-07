L’Italia trionfa ancora nella VNL 2025 e non vuole più svegliarsi dal sogno

C’è qualcosa di magico nel modo in cui questa squadra continua a vincere. Non è solo una questione di talento o di tecnica, ma di spirito. L’ Italia femminile del volley ha compiuto un’altra impresa, l’ennesima di un ciclo che sembra non avere fine. A?ód?, nella terra di mezzo dell’Europa, le azzurre hanno scolpito un nuovo capitolo di gloria, sollevando la Volleyball Nations League per la terza volta in quattro anni. Una vittoria che parla di perfezione, di imbattibilità , di un dominio costruito giorno dopo giorno, partita dopo partita, con la forza delle idee e del gruppo. Sono 15 le vittorie consecutive in questa edizione della VNL, 29 considerando anche quelle dello scorso anno tra Nations League e Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia trionfa ancora nella VNL 2025 e non vuole più svegliarsi dal sogno

