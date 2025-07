L’Italia travolge la Cechia | terza vittoria nelle qualificazioni alla Euro Beach Soccer League

L’Italia ha travolto la Cechia con un perentorio 7-2 e ha infilato la terza vittoria consecutiva nella prima fase di qualificazione alle Superfinal della Euro Beach Soccer League (nei fatti gli Europei di calcio su sabbia). La nostra Nazionale ha chiuso da imbattuta il girone disputato sul lungomare di Castellammare di Stabia, completando l’opera dopo i successi ottenuti nei giorni scorsi contro Danimarca ed Estonia. Gli azzurri svettano nel gruppo A con 9 punti contro i 6 dei danesi, i 3 dei cechi e gli 0 degli estoni, lanciandosi così con ottimismo verso la Superfinale che si disputerà a Viareggio nel mese di settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia travolge la Cechia: terza vittoria nelle qualificazioni alla Euro Beach Soccer League

