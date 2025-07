L’Italia ha leggi avanzate sulla sicurezza ma strutture fragili per farle funzionare

«E che nessuno le chiami più morti bianche, perché sporcano le nostre coscienze». Con queste parole l'arcivescovo di Napoli, cardinale Mimmo Battaglia, ha commentato l'ultima tragedia sul lavoro in cui sono morti, precipitando da un tetto di venti metri d'altezza, tre operai. Nella stessa giornata vi è stato un altro caso nel Bresciano. In questi casi, le proteste, le accuse, le denunce, le richieste di provvedimenti urgenti denunciano, nei loro toni, il diffuso senso di impotenza che coglie sia le istituzioni preposte, sia l'opinione pubblica. Tutti riconoscono che in Italia esiste una legislazione avanzata in materia di sicurezza del lavoro, che spesso viene implementata ogniqualvolta si presentano eventi tanto strazianti e crudeli da suscitare un moto di ribellione nell'opinione pubblica.

