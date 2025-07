L'Italia è campione del mondo di sciabola a squadre! Meraviglioso oro di Curatoli Neri Gallo e Torre

Seconda medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di scherma a Tbilisi: la squadra di sciabola maschile azzurra ha schiantato l'Ungheria in finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scherma, i 48 convocati dell’Italia tra spada e sciabola per l’ultima tappa di Coppa del Mondo - Questo weekend, da venerdì 23 a domenica 25 maggio, si chiuderà ufficialmente la Coppa del Mondo 2025 di spada e sciabola dopo l’ultima tappa stagionale del circuito maggiore di fioretto andata in scena pochi giorni fa a Shanghai.

Serie A1 a Squadre di Sciabola: Criscio campionessa d’Italia con le Fiamme Oro, Bonsanto è argento - La foggiana Martina Criscio vince il titolo italiano di sciabola femminile a squadre col team delle Fiamme Oro assieme alle compagne di club Sofia Ciaraglia, Martina Prearo e Mariella Viale.

Scherma, Europei 2025: l’Italia e l’anello debole sciabola. A Genova si cercano risposte - Mancano pochi giorni al primo grande appuntamento dell’estate per la scherma. Dal 14 al 19 giugno sono in programma a Genova i Campionati Europei e c’è ovviamente grande attesa per la squadra azzurra, che vuole ben figurare davanti ai propri tifosi.

