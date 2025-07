L' Italia che si spopola | nel 2050 saremo quattro milioni in meno e sempre più anziani

L'Italia si sta spopolando. Non è un segreto. Secondo le stime dell'Istat aggiornate al 2024 nel medio termine la popolazione residente passerà da 58,5 milioni a 54,7 milioni tra il 2030 e il 2050, con un tasso di variazione medio annuo pari al -3,3%. La notizia peggiore però è che gli italiani. 🔗 Leggi su Today.it

La Sardegna si spopola: nel 2100 saremo meno di un milione; Così sarà l'Italia nel 2065: sette milioni di abitanti in meno e il Sud si spopola.

