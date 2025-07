L’intervista al bomber bianconero Buffa ha buone impressioni Massese promossa a pieni voti

Michael Buffa promuove a pieni voti la nuova Massese. Il bomber bianconero e beniamino della tifoseria con la sua voglia di restare è stato il primo fondamentale tassello per la costruzione di una formazione importante ed ambiziosa. Che impressioni hai della nuova squadra? "Buone. Ci sono nomi importanti e la rosa mi sembra competitiva per stare minimo nelle tre posizioni ma noi vogliamo giocare per vincere il campionato. L’importante sarà fare subito gruppo perché è quello che conta". Tu sei stato uno dei primi a credere in questo progetto. "Prima ancora che finisse il campionato avevo assicurato che a tutte le squadre che mi avessero chiamato avrei detto no perché voglio vincere prima a Massa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’intervista al bomber bianconero. Buffa ha buone impressioni. Massese promossa a pieni voti

In questa notizia si parla di: bomber - bianconero - buffa - buone

