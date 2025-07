L’innovazione sostenibile parte dal Sud | 23 premi per le startup di tutta Italia candidature entro il 31 agosto

Ventitré premi distribuiti insieme a una rete di partner che tocca numerosissimi ambiti, con un unico obiettivo comune: premiare, valorizzare e portare sul mercato i prodotti ideati dagli innovatori italiani che possano apportare un beneficio concreto alla vita di ogni cittadino. Innovation Village Award 2025, primo contest nazionale che premia l’innovazione declinata alla sostenibilità , per il settimo anno chiama alla sfida gli innovatori di tutte le regioni. La call è aperta fino al 31 agosto per candidare il proprio progetto: una tecnologia, un prodotto o una soluzione già sul mercato, o almeno testata a livello di prototipo o pilot, sviluppata negli ultimi due anni e che rientri negli ambiti di innovazione previsti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: innovazione - premi - sostenibile - startup

Innovazione, sostenibilita, tradizione, talento, carriere, meriti: assegnati i premi della seconda edizione di Chi è Chi Beauty Awards 2025, co-firmato iO Donna - D onne, relazioni, impegni, valori, ricerca, collettività : la bellezza è un piccolo grande mondo di figure professionali, omaggiate, per il secondo anno dai premi Chi è Chi Beauty Awards, ideati dalla giornalista Cristiana Schieppati in collaborazione con Cristina Milanesi, beauty director di iO Donna, il femminile del Corriere della Sera.

Ciné – Giornate di Cinema 14 a Riccione: anteprime, premi ANICA e innovazione IA - Durante il prestigioso festival cinematografico di Cannes, all’Hotel Pavilion, sono state svelate le prime anticipazioni relative alla 14ma edizione di Ciné – Giornate di Cinema.

Bando Premi per l'Innovazione 2025: dalla Camera di commercio un'opportunità per le imprese - La Camera di commercio di Reggio Calabria, tramite la sua azienda speciale Informa e nell’ambito delle attività previste dal PID - Punto Impresa Digitale, annuncia l'apertura del "Bando Premi per l'Innovazione 2025".

’ ! Hai tempo solo fino al per partecipare alla VII edizione dell’ , la call che premia l’innovazione sostenibile Vai su Facebook

Barilla lancia la 7ª edizione di Good Food Makers 2025, con un invito a #startup a proporre soluzioni innovative per un sistema alimentare più sostenibile e digitale. #Innovazione Vai su X

L'innovazione sostenibile parte dal Sud: 23 premi per le startup di tutta Italia, candidature entro il 31 agosto; Chimica Verde Lombardia per un Futuro Sostenibile, al via la seconda edizione del programma di open innovation per spinoff, start up e PMI innovative; Startup Days 2025 per connettere idee, imprese e innovazione.

Chimica Verde Lombardia 2025: iscrizioni aperte fino all’11 Settembre - Lanciata la seconda edizione del programma di open innovation "Chimica Verde Lombardia per un Futuro Sostenibile 2025" ... Si legge su bitmat.it

Google continua a scommettere sulla startup Energy Dome: avanti tutta sullo stoccaggio energetico a lunga durata - L'azienda americana stringe una nuova partnership con la startup italiana per accelerare la diffusione di soluzioni LDES, fondamentali per garantire energia pulita 24 ore su 24. Lo riporta economyup.it