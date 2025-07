Linkin park annuncia il brano che non suoneranno più | buone vibrazioni per i fan

Il percorso di Linkin Park come band ha attraversato momenti di grande difficoltĂ , segnati da eventi tragici che hanno lasciato un’impronta indelebile nella loro storia. Nonostante le sfide, la formazione continua a esibirsi dal vivo e a produrre nuova musica, mantenendo viva l’attenzione dei fan. Ci sono canzoni che vengono esclusivamente dai loro setlist, in particolare una che, per motivi emotivi e simbolici, non viene piĂą eseguita durante i concerti. Questo articolo analizza le ragioni dietro questa decisione e il significato profondo che essa riveste nel contesto della carriera del gruppo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Linkin park annuncia il brano che non suoneranno piĂą: buone vibrazioni per i fan

In questa notizia si parla di: linkin - park - annuncia - brano

Linkin Park, i fan col fiato sospeso: “From zero” all’Ippodromo La Maura - Milano, 22 giugno 2025 –  Brivido Linkin Park. L’a nnullamento del concerto di venerdì sera a Berna per non meglio precisati motivi di salute di un membro della band tiene i fan dell’i-Days col fiato sospeso.

I Linkin Park in concerto a Milano. Orari e biglietti - Martedì 24 giugno sul palco degli I-Days arrivano i Linkin Park, che verranno preceduti dai brani Heavy Metal degli SpiritBox, dalle canzoni del rapper statunitense JpegMafia e dal gruppo Jimmy Eat World.

I Linkin Park in concerto al Firenze Rocks 2026, i biglietti - I Linkin Park arrivano in Italia con un unico grande evento nel 2026 alla Visarno Arena di Firenze. I Linkin Park arrivano in Italia con un unico grande evento venerdì 26 giugno alla Visarno Arena di Firenze.

Linkin Park, dopo la morte di Chester Bennington hanno deciso di escludere un brano dalle scalette dei concerti; Laura Pausini annuncia il nuovo singolo, Gianluca Grignani: Ricordati che la canzone è mia; I LINKIN PARK presentano un nuovo brano allo UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi®.

Linkin Park in tour con Emily Armstrong, ma la frontwoman non piace ai fan. Ecco perché - Shinoda: “Il pubblico era abituato a vedere sei uomini, attaccano Emily perché non è un ragazzo”. Da msn.com

Dopo la morte di Chester Bennington i Linkin Park non suoneranno più questa canzone - Per questo i Linkin Park hanno deciso di rimuovere dalla scaletta dalle loro esibizioni dal vivo una canzone ... Scrive dire.it