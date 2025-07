L’incubo dei furti in casa durante le vacanze | ecco i consigli su come difendersi dai ladri

Le vacanze sono un momento tanto agognato durante tutto l'anno, ma possono diventare un vero e proprio incubo a causa dei furti negli appartamenti da parte di chi approfitta delle case lasciate vuote Quando il gatto non c'è i topi ballano. Un vecchio adagio che calza a pennello per spiegare quello che troppe volte accade nelle cittĂ nel periodo estivo, svuotate dei vacanzieri che lasciano le loro case incustodite, obiettivo dei topi d'appartamento che possono così agire indisturbati. Sono infatti le statistiche a segnalare oramai che è proprio nella stagione estiva, quando molte famiglie si assentano da casa per andare in vacanza, il vero e proprio picco di reati.

Era diventato un 'incubo' nel supermercato, furti in serie di salumi e parmigiano: arrestato in flagrante - Era diventato un 'incubo' per i dipendenti del supermercato di via Belletti a Cesena il cittadino rumeno che ieri è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato di Cesena con l'accusa di furto.

Arrestata ladra 60enne, era l'incubo delle gioiellerie in Lombardia: furti per 130mila euro, come agiva - Una donna di 60 anni è stata arrestata per tre furti aggravati in gioiellerie lombarde. Rubati preziosi per 130mila euro tra Milano e Pavia.

Incubo furti nel Sannio, s’intrufolano in casa e minacciano il proprietario - Tempo di lettura: < 1 minuto Furto e rapina impropria nella tarda serata di ieri a Foglianise in una zona di campagna del paese sannita.

