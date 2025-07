Libri sotto le stelle | il piacere della scoperta e della lettura in terra di Mugello

Firenze, 28 luglio 2025 - La cultura non va in vacanza. Ma continua a far scoprire, sognare, riflettere anche sotto il cielo stellato d'agosto: autori e autrici, letteratura e inchieste, drammaturgia teatrale e scrittura cantautorale dialogano con Daniela Morozzi lungo un itinerario inedito quanto affascinante, che attraversa cortili e musei, palazzi e giardini, castelli e piazze. Siamo nella meravigliosa terra di Mugello, dove nove appuntamenti serali uniscono parole, musica e letture per raccontare il difficile tempo che abitiamo: la prima edizione di "Libri sotto le stelle" è un modello di virtuosa collaborazione tra la Città Metropolitana di Firenze e le nove realtà - Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia San Piero, Vaglia, Vicchio - che costituiscono l'Unione Montana dei comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Libri sotto le stelle: il piacere della scoperta e della lettura in terra di Mugello

