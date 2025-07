Libia capo milizia dell' esercito ucciso in una faida tribale

Il comandante della terza compagnia del ministero della Difesa di Tripoli, Ramzi Al-Lafi, è stato ucciso questa mattina insieme a cinque componenti della sua famiglia in uno scontro armato scoppiato, a seguito di una faida tribale, nell'area di Al-Sahla a Warshefana, a sudovest di Tripoli. Lo riferisce il Libya Observer. A seguito della strage, il premier ad interim del governo di unità nazionale, Abdelhamid Dbeibah, ha indetto una riunione di sicurezza a Jfara e ha deciso di inviare veicoli armati e rafforzare la vigilanza nella regione di Awlad Issa. La stazione di polizia di Al-Sawani ha aperto un'indagine sull'accaduto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Libia, capo milizia dell'esercito ucciso in una faida tribale

In questa notizia si parla di: ucciso - faida - tribale - libia

