Liberazione equipaggio della Handala e contro l’assedio a Gaza | presidio sulla scalinata del Cilea

Il coordinamento Pro Palestina di Reggio Calabria ha organizzato un presidio pubblico per denunciare l'ennesimo atto di pirateria da parte dello Stato di Israele, che nella notte tra il 26 e il 27 luglio ha intercettato e sequestrato in acque internazionali l'imbarcazione Handala, appartenente.

"Libertà per Tony La Piccirella e per l'equipaggio della Handala". Il sindaco di Bari, Vito Leccese, diffonde sui social un lungo appello a sostegno della Freedom Flotilla bloccata ieri al largo della Striscia di Gaza. A bordo due italiani: il 35enne barese e Antonio

L'ultimo giorno di Gaza, in scena anche a Reggio Calabria la manifestazione; Palermo per la Freedom Flotilla, presidio alla prefettura per chiedere la Palestina libera; Reggio. Presidio per la libertà dell’equipaggio della Handala e contro l’assedio a Gaza.

Reggio. Presidio per la libertà dell'equipaggio della Handala e contro l'assedio a Gaza - Il presidio si terrà a Reggio Calabria questo pomeriggio alle ore 18:00, sulle scalinate del Teatro Francesco Cilea

La nave Handala abbordata dall'esercito israeliano a un passo da Gaza: c'è un attivista barese, sarà espulso. Leccese: «Governo chieda la liberazione» - Mentre circolano notizie di un imminente rimpatrio forzato, Lapiccirella ribatte: «Se saremo ad Ashdod, sarà perché sequestrati in acque internazionali con i fucili puntati»