L’ho uccisa io Bimba di 2 anni trovata morta così | la confessione agghiacciante dopo il dramma

Una bambina di due anni è stata trovata priva di sensi in uno stagno vicino alla sua abitazione, dopo essere stata denunciata come scomparsa. Trasportata d’urgenza in ospedale, la piccola è morta il giorno seguente, scatenando dolore e sconcerto nella comunitĂ . La madre della bambina, arrestata poche ore dopo la tragedia, si è dichiarata colpevole di omicidio colposo, ammettendo le proprie responsabilitĂ di fronte alla giustizia. Un caso che ha scosso profondamente l’opinione pubblica e ha riaperto il dibattito sul ruolo della salute mentale nei reati familiari. I fatti risalgono al 10 settembre 2023, quando Annabel Mackey, due anni, è scomparsa dalla sua casa di Kingsley, nell’Hampshire, nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “L’ho uccisa io”. Bimba di 2 anni trovata morta così: la confessione agghiacciante dopo il dramma

In questa notizia si parla di: anni - trovata - morta - uccisa

“Tre anni fa ti ho rotto lo specchietto. Ora lavoro, ecco i soldi”: trovata commovente lettera - Reggio Emilia, 9 maggio 2025 – Una lettera scritta a mano con la penna nera, in stampatello e con un italiano incerto.

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa - I vicini non avevano sue notizie da giorni e così hanno lanciato l'allarme per capire se fosse accaduto qualcosa alla signora di 89 anni che viveva da sola in un appartamento di via Mentana.

Mamma trovata morta in casa, poi la triste scoperta sulla figlia di 6 anni - Martedì scorso, i soccorritori si sono trovati di fronte a una scena straziante: una madre ucraina, fuggita dalla guerra in cerca di pace in Italia, è stata trovata morta sul pavimento di casa, accanto alla sua figlia di sei anni.

Donna uccisa in Brianza, l’ex compagno in caserma. Omicidio a Macherio (Mb): la vittima è una donna peruviana di 34 anni, trovata morta strangolata in un'area dismessa a poca distanza da casa sua. L'ex compagno è stato portato in caserma dai carabinieri. Vai su X

Avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 14 luglio. Paige Bell è stata trovata morta a bordo dello yacht di lusso Far From It Vai su Facebook

Luciano ha annegato sua figlia Melina: i risultati dell'autopsia sulla bambina di 9 anni trovata morta; “Morta per asfissia da annegamento”: l’autopsia sul corpo di Melina Frattolin, 9 anni,…; Erika Ferini Strambi, si indaga su incontro prima della morte.

Uccisa e nascosta nell’armadio, dopo 31 anni riaperte le indagini sulla morte di Antonella Di Veroli - La Procura di Roma riapre dopo 31 anni le indagini sulla morte di Antonella Di Veroli il cui corpo è stato trovato chiuso nell'armadio di casa sua nel ... Da fanpage.it

Antonella Di Veroli, dopo 31 anni la procura riapre il caso della donna trovata morta nell’armadio - Aveva un foro alla testa e il suo corpo era stato nascosto nell’armadio di casa sua, sigillato con il ... Scrive roma.repubblica.it