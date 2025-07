L’evoluzione del gaming digitale in Italia | nuove opportunità nel 2025

Il settore del gaming digitale in Italia sta vivendo una fase di crescita senza precedenti, trainata dall'innovazione tecnologica e sospinta da un indubbio cambiamento di abitudini dei consumatori. I dati del primo semestre 2025, a tal proposito, confermano un trend positivo che si riflette non solo sui ricavi delle aziende del comparto, ma anche sull'occupazione e sugli investimenti in ricerca e sviluppo. Per rendere meglio l'idea, basta citare un dato: secondo le ultime rilevazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il settore del gioco legale online ha registrato una crescita del 12% rispetto al 2024, con un fatturato che si avvicina ai 25 miliardi di euro.

