L' euro scivola sui timori degli impatti dei dazi

Si appesantisce l' euro sui mercati valutari in scia ai timori sugli impatti che l' accordo sui dazi avrà per l' economia del Vecchio Continente. La moneta unica cede l'1% a 1,1623 dollari, sui minimi della seduta, mentre sembra aver vita breve l'ottimismo per la fine dell'incertezza legata all'intesa raggiunta tra Ue e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'euro scivola sui timori degli impatti dei dazi

