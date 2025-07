L' euro scivola sotto 1,16 sul dollaro per i timori sui dazi

Peggiora ulteriormente l'euro, che tocca nuovi minimi di giornata sul dollaro. La moneta unica cede l'1,25% sul dollaro e scivola sotto quota 1,16 euro, a 1,1595, mentre tra gli investitori crescono i timori per gli impatti che l'accordo sui dazi avrà per l'economia europea.

Mentre Trump indebolisce il dollaro, l’euro ha per la prima volta la possibilità , e la responsabilità , di diventare grande - Forse non ce ne siamo accorti, distratti com’eravamo da elezioni, guerre e treni lenti. Ma sta succedendo qualcosa destinato a cambiare l’economia globale per i prossimi vent’anni: il dollaro si sta logorando.

L'euro è in rialzo sul dollaro in avvio a 1,1334 - L'euro è in rialzo sul dollaro in avvio di giornata. La moneta unica viene scambiata a 1,1334 contro la divisa statunitense, segnando un guadagno dello 0.

Il dollaro arretra dopo Moody's, l'euro sale a 1,1195 - Il dollaro si indebolisce sui mercati monetari internazionali dopo il declassamento del debito Usa da parte di Moody's e l'euro ne approfitta.

A Piazza Affari i titoli delle banche rimangono sotto la lente con risiko in corso. Euro/dollaro scivola in area 1,15. A Milano banche ancora in focus. #Finanza #Borse #mercati Vai su X

L'istituto ha registrato nel primo semestre un utile record a 6,1 miliardi di euro. Intanto, sul fronte del risiko, Piazza Gae Aulenti ha ritirato l'Ops su banco Bpm che scivola in Borsa. Vai su Facebook

