Un’estate per i giovani, non spettatori ma protagonisti. Si è chiusa nei giorni scorsi la terza edizione dello Young Summer Art Festival, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per dare spazio ai giovani talenti nelle strade del centro cittadino. E i ragazzi, di fronte a questa possibilità , non si sono tirati indietro: nonostante condizioni meteo davvero incerte, sono stati una cinquantina quelli che hanno risposto all’appello per sfruttare questa importante vetrina. Grazie a loro il centro storico, dalla piazza del municipio fino a piazza Cavour, compreso il collegamento di via Solferino, si è trasformato in una galleria d’arte e in un palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’estate dei talenti . Cinquanta giovani artisti nella vetrina di Meda