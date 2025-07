L’esperto si apre su Alexander Isak chiedendo prezzo

Breaking: Alexander Isak è ricercato da Liverpool. (Foto di Serena TaylorNewcastle United tramite Getty Images) Il Liverpool ha giĂ avuto una finestra di trasferimento estiva davvero impressionante e potrebbe essere per migliorare con la possibile firma di Alexander Isak, che sta cercando un allontanamento da Newcastle. La scorsa settimana, è stato ampiamente riferito che Isak è desideroso di lasciare Newcastle, il che lo ha portato a essere ritirato dal loro tour pre-stagionale di Singapore e della Corea del Sud. Il Liverpool deve ancora fare una mossa concreta, e sebbene si prevede che accada molto presto dopo che un accordo è stato concordato di vendere Luis Diaz al Bayern Monaco, potrebbero affrontare la concorrenza per la firma del 25enne. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Newcastle United deve navigare con cura di Alexander Isak Trasfer - Notizia fresca giunta in redazione: Il Newcastle United ha chiarito che non voleva vendere Alexander Isak, ma ora secondo quanto riferito ha chiarito il suo desiderio di lasciare il club.

Liverpool sta ancora sognando di firmare la star del Newcastle Alexander Isak - Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Arsenal dato “meno del 2% di probabilità ” di firmare Alexander Isak - Notizia fresca giunta in redazione: Le speranze dell’Arsenal di atterrare uno dei loro migliori obiettivi di attaccante quest’estate hanno preso un colpo significativo, con il giornalista della BBC Sami Mokbel che afferma che i cannonieri hanno “meno di una probabilità del 2%” di completare l’accordo durante questa finestra di trasferimento.

