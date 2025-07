Leoni Juventus | altro capovolgimento di fronte che riguarda l’Inter! E intanto il difensore ha espresso questa idea per il suo futuro retroscena importante

Leoni Juventus: altra svolta che riguarda l’Inter! Intanto il difensore ha svelato la sua idea per il futuro, retroscena importante. Il futuro di Giovanni Leoni è uno degli intrighi più complessi del mercato, ma l’Inter, al momento, non è in trattativa. A fare chiarezza sulla situazione è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che conferma le recenti parole del presidente nerazzurro Beppe Marotta: nessun’offerta ufficiale è stata presentata al Parma per il giovane difensore. Sebbene l’interesse sia concreto, la priorità assoluta del club in questo momento è un’altra. La priorità assoluta è l’attacco: tutto su Ademola Lookman. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juventus: altro capovolgimento di fronte che riguarda l’Inter! E intanto il difensore ha espresso questa idea per il suo futuro, retroscena importante

In questa notizia si parla di: inter - leoni - juventus - riguarda

Leoni-Inter, l’annuncio in diretta che spiazza: tutta la verità - Giovanni Leoni-Inter, l’annuncio in diretta spiazza. Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rotto gli indugi sul nome di Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 di proprietà del Parma, accendendo i riflettori su un possibile futuro nerazzurro.

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto - È un calciomercato in cui la Juventus vuole essere protagonista, regalando a Tudor quei rinforzi necessari per permettergli di guidare una squadra competitiva per la vittoria del campionato.

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

? #Marotta ha confermato che l’#Inter non ha fatto un’offerta per Leoni, anche se ci sono stati contatti con il #Parma, così come da parte di #Milan, #Juventus e club esteri. Il Parma chiede circa 40M€, ma i nerazzurri al momento è concentrata su #Lookman Vai su X

(Adnkronos) - Giovanni Leoni e un futuro in una big di Serie A? Possibile. Il difensore classe 2006 del Parma è uno degli osservati speciali di questa sessione di calciomercato e piace a diversi club italiani. Dall'Inter al Milan, passando per la Juventus. I giallob Vai su Facebook

Mercato, tutti vogliono Leoni. Sfida tra Juve, Inter e Milan per il difensore del Parma; Calciomercato Juve, Leoni mai sparito: il piano di Comolli per battere l'Inter e cosa c'entra Kelly; Derby Milan-Inter per Leoni. Juve su Wesley, ma servono 40 milioni.

Juventus, Milan e Inter seguono sempre con attenzione Leoni: gli aggiornamenti - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro di Giovanni Leoni. Secondo tuttojuve.com

L'Inter si sfila per Leoni? La posizione della Juventus, differenze e similitudini con i nerazzurri - Giovanni Leoni è uno dei giocatori più chiacchierati nel mercato italiano e non è un mistero che le big di Serie A sono interessate al difensore del Parma. Da ilbianconero.com