Leoni Inter il difensore non è più una priorità | la rivelazione di Romano

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Nel corso di un approfondimento sul suo canale YouTube, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla strategia dell' Inter, in particolare sul fronte giovani e difensori. Tra i nomi accostati con insistenza ai nerazzurri c'è quello di Giovanni Leoni, classe 2006 di proprietĂ del Parma, finito anche nel mirino di Juventus, Milan e diversi club stranieri di primo piano. Romano ha confermato che l'Inter ha effettivamente parlato col Parma per capire la valutazione definitiva del cartellino del giocatore.

Nessuna intesa ancora tra Inter e Parma, nel frattempo spunta la Premier su Leoni I due club non hanno ancora raggiunto un accordo sul prezzo di acquisto, del giovane classe 2006. Campanelli però dall'estero, il difensore romano piace a Liverpool e Totte

#Leoni si promette all'#Inter. Il difensore del #Parma aspetta i nerazzurri, che prima come prioritĂ hanno #Lookman e le cessioni.

