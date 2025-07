Leoni Inter è il nome per la difesa! Priorità assoluta per il talento del Parma in quel ruolo

Leoni Inter, tutti i dettagli sull’interesse nerazzurro per il giovane difensore: nessun piano B, è lui l’obiettivo principale. L’ Inter ha scelto: per rinforzare la retroguardia in vista della nuova stagione, la dirigenza nerazzurra ha puntato con decisione su Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma. Un profilo giovane ma già maturo, capace di distinguersi nel suo primo anno in Serie A grazie a prestazioni solide, grande personalità e spiccata visione di gioco. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club di Cristian Chivu ha le idee chiare: «Leoni e basta». Nessuna alternativa, nessun piano B. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, è il nome per la difesa! Priorità assoluta per il talento del Parma in quel ruolo

Giovanni Leoni-Inter, l'annuncio in diretta spiazza. Il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha rotto gli indugi sul nome di Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 di proprietà del Parma, accendendo i riflettori su un possibile futuro nerazzurro.

È un calciomercato in cui la Juventus vuole essere protagonista, regalando a Tudor quei rinforzi necessari per permettergli di guidare una squadra competitiva per la vittoria del campionato.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

