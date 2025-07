L' emergenza è adesso le testimonianze dalle carceri italiane nel rapporto dell' associazione Antigone | Siamo in celle da sei con uno o due ventilatori a disposizione Non si respira Dovreste venire a vedere in che condizioni viviamo

Aumentano le persone detenute, peggiorano le condizioni di vita, si moltiplicano le proteste, i suicidi e le segnalazioni di trattamenti inumani. I suicidi registrati da inizio anno sono 45. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'emergenza è adesso, le testimonianze dalle carceri italiane nel rapporto dell'associazione Antigone: «Siamo in celle da sei con uno o due ventilatori a disposizione. Non si respira. Dovreste venire a vedere in che condizioni viviamo»

Le carceri italiane scoppiano, Antigone lancia l’allarme: “Sistema al collasso, l’emergenza è adesso” - Aumentano i detenuti, peggiorano le condizioni di vita e crescono suicidi, proteste e denunce per trattamenti inumani.

Carceri fuori controllo, l’emergenza ignorata di un governo senza strategie - Il tasso di affollamento nazionale è al 134,3 per cento, ma in 62 istituti supera il 150 per cento e in otto strutture il 190 per cento. Scrive editorialedomani.it

