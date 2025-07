Lei è la nuova insegnante Amici colpo di Maria De Filippi E chi va via

Il ritorno di Amici di Maria De Filippi per la stagione 2025-2026 è stato ufficialmente confermato da Mediaset nel corso della presentazione dei palinsesti, e non sorprende: gli ottimi ascolti registrati sia nelle puntate pomeridiane domenicali sia nelle prime serate del sabato hanno consolidato ulteriormente il successo di uno dei format piĂą longevi e amati del panorama televisivo italiano. Tuttavia, a tenere banco in queste ore non è solo la conferma del programma, bensì un’importante novitĂ nel cast dei coach, destinata a segnare un cambiamento nella scuola. Secondo le anticipazioni diffuse dal giornalista Giuseppe Candela attraverso il sito del magazine Chi, la produzione avrebbe deciso di apportare una modifica alla cattedra di danza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

