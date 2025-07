Un personaggio famoso e una che vorrebbe diventarlo, i messaggi privati che diventano pubblici, un'inchiesta per tentata estorsione. La vicenda di Raoul Bova e di Martina Ceretti è sulla bocca di tutti, complice Fabrizio Corona che ha pubblicato i famosi audio e le chat tra i due. Non è solo una questione di gossip, spiega Nicola Porro nella sua consueta rassegna stampa per web e social, la Zuppa di Porro. Ebbene "siamo di fronte a qualcosa di molto semplice: abbiamo scoperto che esiste un attore maschio, bello, cinquantenne, etero a cui piacciono le donne. Questo qui avrebbe corteggiato una modella e l'avrebbe fatto come si fa di questi tempi", ossia con messaggi sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Lei cattiva, lui un signore". Porro a valanga sul caso-gossip dell'estate