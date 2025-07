Lefant M3 è un robot lava-aspira che riesce a distinguersi dagli altri concorrenti per un motivo semplice, ma da non sottovalutare: le dimensioni della base di ricarica e svuotamentolavaggio. Nonostante si tratti di un robot completo, che aspira i pavimenti e li lava con dei rulli controrotanti, l’altezza della base è tale da renderlo molto più versatile perché si può installare, ad esempio, anche sotto ad un mobile sospeso. La base è il suo vantaggio. Non tutti sono disposti ad accettare di avere in casa una base di lavaggio e ricarica enorme, ed è per questo che Lefant M3 è una soluzione perfetta per chi cerca un compromesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lefant M3: piccolo fuori, completo dentro, il vantaggio della base compatta