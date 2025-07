Lecco arriva la variante al Pgt Forza Italia | Giudizio negativo

Questa sera andrĂ in scena in Consiglio Comunale l’adozione di un piano che sembra pieno di buone intenzioni ma in realtà è vuoto nella sostanza.Prevede la realizzazione di edilizia residenziale sociale ma tutta a carico degli investitori privati che dovrebbero realizzare gli ambiti di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: lecco - arriva - variante - forza

Sostenibilità , il Giro d’Italia della Csr arriva a Lecco: ultima tappa 2025 - (Adnkronos) – Si avvia alla conclusione il Giro d’Italia della Csr 2025. L’ultima tappa dell’evento itinerante del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale è in programma a Lecco il 27 maggio alle 10.

Sostenibilità , il Giro d’Italia della Csr arriva a Lecco: ultima tappa 2025 - (Adnkronos) – Si avvia alla conclusione il Giro d’Italia della Csr 2025. L’ultima tappa dell’evento itinerante del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale è in programma a Lecco il 27 maggio alle 10.

Sostenibilità , il Giro d’Italia della Csr arriva a Lecco: ultima tappa 2025 - (Adnkronos) – Si avvia alla conclusione il Giro d’Italia della Csr 2025. L’ultima tappa dell’evento itinerante del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale è in programma a Lecco il 27 maggio alle 10.

Lecco, arriva la variante al Pgt. Forza Italia: “Giudizio negativo”; Forza Italia Lecco: Riqualificare il piazzale al Caleotto è la vera alternativa per la mobilità ; Eterna Lecco-Bergamo. Tensione in Commissione: Il tracciato non si tocca.

Lecco, arriva la variante al Pgt. Forza Italia: “Giudizio negativo” - Il partito preannuncia le proprie considerazioni sulla variante che andrà al voto lunedì sera Questa sera andrà in scena in Consiglio Comunale l’adozione di un piano che sembra pieno di buone ... Segnala leccotoday.it

Bergamo e Lecco più vicine con la Variante di Cisano - Bergamo e Lecco più vicine con la Variante di Cisano Opera cofinanziata da Regione Lombardia con 5 milioni MILANO , 02 maggio 2025, 13:22 ... ansa.it scrive