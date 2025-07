Lecce picchiata e lasciata ferita per strada | 30enne salvata dopo la fuga del compagno violento

Donna di 30 anni aggredita dal compagno a Torre Rinalda: arrestato 32enne già denunciato per violenza. Intervento della Polizia e del 118. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lecce, picchiata e lasciata ferita per strada: 30enne salvata dopo la fuga del compagno violento

In questa notizia si parla di: compagno - lecce - picchiata - lasciata

Picchiata e abbadonata in strada dal compagno: arrestato; Sedicenne violentata, picchiata e minacciata anche con la pistola: indagato l’ex fidanzato a Lecce; Costretta ad abortire con 15 pillole e obbligata a pagare per non vedere diffondere i video: 8 anni all'ex.

Picchiata e abbadonata in strada dal compagno: arrestato - Notte da incubo, quella appena trascorsa, per una trentenne che intorno alle 00. Riporta trnews.it

Torre Rinalda, donna picchiata e abbandonata in strada: arrestato il compagno - Secondo il racconto fornito dalla vittima, l’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite scoppiata a ... Secondo giornaledipuglia.com