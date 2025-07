Le uova abbassano il colesterolo cattivo lo conferma un altro studio | Riconsiderare la reputazione

Un team di ricerca australiano ha determinato che non sono le uova a far aumentare i livelli del famigerato colesterolo cattivo (LDL), ma i grassi saturi contenuti in altri alimenti. Nel nuovo studio sono stati messi a confronto tre distinti modelli alimentari, che confermano quanto emerso da altre recenti indagini: le uova possono persino abbassare i livelli di colesterolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: uova - colesterolo - cattivo - studio

Le uova abbassano il colesterolo cattivo, lo conferma un altro studio: ‚ÄúRiconsiderare la reputazione‚ÄĚ; Uova: efficaci contro il colesterolo cattivo; Nuovo Studio Mostra Che Le Uova Non Aumentano Il Colesterolo Cattivo.

Le uova abbassano il colesterolo cattivo, lo conferma un altro studio: ‚ÄúRiconsiderare la reputazione‚ÄĚ - le uova, infatti, non rappresentano un pericolo per i livelli di colesterolo cattivo, anzi, in una dieta equilibrata possono addirittura contribuire ad abbassarlo, riducendo il rischio delle ... Riporta fanpage.it

Uova: efficaci contro il colesterolo cattivo - Nella propria dieta c'è lo spazio per tante uova se si limitano gli altri grassi con il beneficio di riuscire a diminuire il colesterolo ... focustech.it scrive