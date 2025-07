Le trattative del mercato | Cutolo al lavoro anche nei giorni di riposo Gori continua ad essere tra i profili seguiti Damiani verso il prestito Caccia al centravanti | torna l’idea Cianci

Due giorni e mezzo di riposo per il gruppo amaranto che riprenderĂ gli allenamenti mercoledì pomeriggio a Rigutino. Chi, invece, non staccherĂ in questi giorni è il ds Nello Cutolo che continua a lavorare al mercato. In entrata l’obiettivo piĂą importante è il centravanti. L’ Arezzo sta tessendo la propria tela sotto traccia monitorando vari profili. Smentito un possibile interesse per Parigi (Rimini), nella lista c’è invece Gori (Avellino). Nelle ultime ore, da Terni rimbalza la notizia di un ritorno di fiamma del club amaranto per Pietro Cianci. Il centravanti barese, autore di 12 gol nell’ultima stagione, è stato riscattato a titolo definitivo dalle Fere appena un mese fa firmando un contratto biennale, ma la situazione di incertezza della societĂ rossoverde lascia aperta la porta per una cessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le trattative del mercato: Cutolo al lavoro anche nei giorni di riposo. Gori continua ad essere tra i profili seguiti, Damiani verso il prestito. Caccia al centravanti: torna l’idea Cianci

Le trattative del mercato: Cutolo al lavoro anche nei giorni di riposo. Gori continua ad essere tra i profili seguiti, Damiani verso il prestito. Caccia al centravanti: torna l’idea Cianci.

