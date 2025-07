Le teorie infondate sull’alluvione in Texas e la geoingegneria

Il 4 luglio 2025 la contea di Kerr e altre aree del Texas centrale sono state investite da un’alluvione improvvisa e di proporzioni eccezionali. In poche ore si sono abbattute precipitazioni torrenziali, che hanno trasformato strade e torrenti in fiumi di fango e detriti, causando almeno 109 vittime accertate (tra cui numerosi bambini e un gruppo di ragazze di un campo estivo cristiano) e lasciando decine di persone disperse. La violenza e la rapiditĂ dell’evento hanno messo a nudo le fragilitĂ del sistema d’allerta locale: in molti casi le sirene non hanno suonato, i messaggi di evacuazione non sono arrivati o sono arrivati troppo tardi, lasciando la popolazione senza la possibilitĂ di mettersi al sicuro. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: alluvione - texas - teorie - infondate

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - Piogge torrenziali si abbattono sulla contea di Kerr, in Texas, causando almeno 13 morti e 23 dispersi, fra i quali ci sarebbero dei bambini di un campo scuola travolto dalle alluvioni.

Texas, alluvione:46 morti, 27 dispersi - 4.02 Nuovi decessi sono stati segnalati nella contea di Burnet, in Texas dopo l'alluvione di ieri. Il bilancio delle vittime sale ora a 46,tra cui 15 bambini.

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 6 morti, tra cui dei bambini. Centinaia di dispersi - Almeno sei morti confermati e centinaia di dispersi, molti dei quali bambini, a causa di una inondazione improvvisa che ha spazzato via interi campeggi dove erano in corso decine di centri estivi e.

Le teorie infondate sull’alluvione in Texas e la “geoingegneria”; La disinformazione sull’alluvione in Emilia-Romagna.

Le teorie infondate sull’alluvione in Texas e la “geoingegneria” - La zona Texas Hill Country è nota come "Flash Flood Alley", soggetta da sempre a alluvioni rapide per la sua conformazione geografica e condizioni atmosferiche L'articolo Le teorie infondate sull’allu ... Secondo msn.com

Alluvione Texas, almeno 80 morti. Decine di bambine scomparse - Adnkronos - Sono ancora molti i ragazzi che risultano dispersi da Camp Mystic, il campo estivo sulla riva del ... Si legge su adnkronos.com