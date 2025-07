Le strade del centro cittadino sono letteralmente impregnate di urina di cane

Scrivo per denunciare una situazione a dir poco vergognosa che da troppo tempo viene ignorata da chi dovrebbe occuparsene: le strade del centro cittadino sono letteralmente impregnate di urina di cane, con un odore acre e nauseabondo che rende impossibile anche solo camminare. Non solo nessuno in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: strade - centro - cittadino - sono

Giro d'Italia, città blindata: strade e viali offlimits, zona rossa in centro - Cinque giorni tra sport, festa e forti disagi. Lecce si prepara ad accogliere una delle tappe del Giro d?Italia 2025, con l?arrivo previsto per martedì 13 maggio.

Avellino, bilancio approvato: "Un passo in avanti. Ora al lavoro per città , strade, stadio e centro per l’autismo" - Avellino – Dopo una lunga e tesa maratona consiliare iniziata alle 9:30, il Consiglio Comunale di Avellino ha approvato il bilancio di previsione 2025–2027, evitando così lo scioglimento anticipato dell’assise.

Cede condotta idrica in centro città , strade chiuse - Quando il silenzio della notte cala sulla città , ogni rumore si amplifica. I passi rari di chi rientra tardi, il rombo distante di un motore, persino l’acqua che corre sotto i tombini.

L’identità visiva del Comune di Guagnano. Questi giorni di festa per Are Fest inaugurano il nuovo progetto identitario lungo le strade del nostro centro storico. Una mostra diffusa che diventa un invito a camminare, osservare, riconoscersi. Un percorso tra le str Vai su Facebook

Maratonina città di Pistoia, modifiche alla viabilità domenica 23 marzo; Dal 10 febbraio 2025 gli autobus delle linee extraurbane saranno fuori dal centro cittadino; Il comune di Messina rifarà (quasi) tutte le strade del centro cittadino. Ecco quali.

Degrado in centro a Colle: l’opposizione interroga su strade, pulizia e gestione rifiuti - Sono sei le interrogazioni presentate dai consiglieri comunali del centrosinistra (Partito Democratico per Vannetti Sindaco e Colle Tra le sei le interrogazioni presentate nel con ... Come scrive ilcittadinoonline.it

La strade del Giro sono già un colabrodo - Due mesi dopo il passaggio del Giro d'italia a Lecce una parte del tracciato cittadino attraversato dalla carovana rosa è ancora lì che atten ... Si legge su rainews.it